جدول ومواعيد مباريات كأس العالم

في ما يأتي برنامج مباريات كأس العالم في كرة القدم 2018 التي تقام الصيف المقبل في روسيا، بعد سحب القرعة الجمعة في موسكو، مع ذكر ملعب المدينة المضيفة.

التوقيت المذكور هو توقيت غرينيتش.

- الخميس 14 يونيو - (15,00) روسيا - السعودية (ملعب لوجنيكي في موسكو)

- الجمعة 15 يونيو - (12,00) مصر - الأوروغواي (يكاترنبورغ)

(15,00) المغرب - ايران (سان بطرسبورغ)

(18,00) البرتغال - اسبانيا (سوتشي)

- السبت 16 يونيو - (10,00) فرنسا - استراليا (قازان)

(13,00) الأرجنتين - ايسلندا (سبارتاك، موسكو)

(16,00) البيرو - الدنمارك (سارانسك)

(19,00) كرواتيا - نيجيريا (كالينينغراد)

منتخب #السعودية هو أول منتخب آسيوي وعربي سيلعب المباراة الإفتتاحية في نهائيات كأس العالم، ضربة البداية للأخضر ستكون أمام أصحاب الأرض في الرابع عشر من شهر يونيو 2018 #قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/HzeqiqyMjz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2017

- الأحد 17 يونيو - (12,00) كوستاريكا - صربيا (سامارا)

(15,00) المانيا - المكسيك (لوجنيكي، موسكو)

(18,00) البرازيل - سويسرا (روستوف-اون-دون)

- الاثنين 18 يونيو - (12,00) السويد - كوريا الجنوبية (نوفغورود)

(15,00) بلجيكا - بنما (سوتشي)

(18,00) انكلترا - تونس (فولغوغراد)

- الثلاثاء 19 يونيو - (12,00) كولومبيا - اليابان (سارانسك)

(15,00) بولندا - السنغال (موسكو)

(18,00) روسيا - مصر (سان بطرسبورغ)

- الأربعاء 20 يونيو - (12,00) البرتغال - المغرب (لوجنيكي، موسكو)

(15,00) الأوروغواي - السعودية (روستوف-أون-دون)

(18,00) ايران - اسبانيا (قازان)

- الخميس 21 يونيو - (12,00) الدنمارك - استراليا (سامارا)

(15,00) فرنسا - البيرو (يكاترنبورغ)

(18,00) الأرجنتين - كرواتيا (نوفغورود)

- الجمعة 22 يونيو - (12,00) البرازيل - كوستاريكا (سان بطرسبورغ)

(15,00) نيجيريا - ايسلندا (فولغوغراد)

(18,00) صربيا - سويسرا (كالينينغراد)

- السبت 23 يونيو - (12,00) بلجيكا - تونس (سبارتاك، موسكو)

(15,00) كوريا الجنوبية - المكسيك (روستوف-اون-دون)

(18,00) ألمانيا - السويد (سوتشي)

- الأحد 24 يونيو - (12,00) انكلترا - بنما (نوفغورود)

(15,00) اليابان - السنغال (يكاترنبورغ)

(18,00) بولندا - كولومبيا (قازان)

- الاثنين 25 يونيو - (14,00) السعودية - مصر (فولغوغراد)

(14,00) الأوروغواي - روسيا (سامارا)

(18,00) اسبانيا - المغرب (كالينينغراد)

(18,00) إيران - البرتغال (سارانسك)

- الثلاثاء 26 يونيو - (14,00) الدنمارك - فرنسا (لوجنيكي، موسكو)

(14,00) استراليا - البيرو (سوتشي)

(18,00) نيجيريا - الارجنتين (سان بطرسبورغ)

(18,00) ايسلندا - كرواتيا (روستوف-اون-دون)

- الأربعاء 27 يونيو - (14,00) كوريا الجنوبية - المانيا (قازان)

(14,00) المكسيك - السويد (سامارا)

(18,00) انكلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(18,00) بنما - تونس (سارانسك)

- الخميس 28 يونيو - (14,00) اليابان - بولندا (فولغوغراد)

(14,00) السنغال - كولومبيا (سامارا)

(18,00) انكلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(18,00) بنما - تونس (سارانسك)

- السبت 30 يونيو - دور الـ 16

(14,00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (قازان) (المباراة 1)

(18,00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (سوتشي) (المباراة 2)

- الأحد 1 يوليو - (14,00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (لوجنيكي) (المباراة 5)

(18,00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (نوفغورود) (المباراة 6)

- الاثنين 2 يوليو - (14,00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (سامارا) (المباراة 3)

(18,00) أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (روستوف-اون-دون) (المباراة 4)

- الثلاثاء 3 يوليو - (14,00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (سان بطرسبورغ) (المباراة 7)

(18,00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (سبارتاك) (المباراة 8)

- الجمعة 6 يوليو - ربع النهائي

(14,00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2 (نوفغورود) (ربع النهائي 1)

(18,00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4 (سبارتاك) (ربع النهائي 2)

- السبت 7 يوليو - (14,00) الفائز في المباراة 7 - الفائز في المباراة 8 (سامارا - ربع النهائي 3)

(18,00) الفائز في المباراة 5 - الفائز في المباراة 4 (قازان - ربع النهائي 4)

- الثلاثاء 10 يوليو - نصف النهائي

(18,00) الفائز في ربع النهائي 1 - الفائز في ربع النهائي 2 (سان بطرسبورغ)

- الأربعاء 11 يوليو - (18,00) الفائز في ربع النهائي 3 - الفائز في ربع النهائي 4 (لوجنيكي)

- السبت 14 يوليو - (14,00) مباراة تحديد المركز الثالث (سان بطرسبرغ)

- الأحد 15 يوليو - (15,00) المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو