مدرب تونس يرفع راية التحدي في وجه كبار أوروبا

أبدى نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم ارتياحه الشديد بعد أن أوقعته قرعة كأس العالم 2018 في المجموعة السابعة بجوار بلجيكا وبنما وإنجلترا.

وقال معلول في تصريحات له عقب إجراء القرعة اليوم الجمعة في موسكو :"المنتخب التونسي قادر على الفوز على المنتخبات الكبيرة، خاصة وأنه يملك العديد من المواهب الجيدة في جميع المراكز".

وأكد معلول :"نعلم أننا سنواجه منتخبين قويين هما إنجلترا وبلجيكا لذلك سنحرص أن تكون مبارياتنا الودية مع منتخبات تلعب بنفس الأسلوب، حتى يتمكن اللاعبون من الاعتياد على طريقة المنافس".

وعن المواجهة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي قال معلول :" نعرف المنتخب الإنجليزي جيدا وسنعكف على دراسته في الفترة المقبلة ونحدد نقاط القوة والضعف به حتى نكون جاهزين لمواجهته في مستهل مبارياتنا بالمونديال".

وعن تواجد منتخب بنما في ذات المجموعة، قال معلول :" إنها المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب بنما في المونديال لذلك سنحاول دراسته خلال المباريات الودية التي سيخوضها قبل المونديال، خاصة وأن منتخب بنما قد يكون هو الحصان الأسود في هذه المجموعة".

وعن عدم امتلاك لاعبيه خبرة اللعب في المونديال قال معلول :" أعلم أن فريقي تنقصه خبرة اللعب في المونديال، ولكننا سنخوض مبارياتنا في المونديال من أجل تحقيق الفوز وتشريف الكرة التونسية".

واختتم معلول حديثه قائلا :" إن هذه هي المشاركة الخامسة للمنتخب التونسي في المونديال لذلك نتطلع أن تكون هذه المشاركة هي أفضل مشاركة للكرة التونسية".