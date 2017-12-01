قرعة المونديال.. هل يخرج أسود الأطلس أحياء من مجموعة الموت؟

وقع منتخب المغرب في مجموعة صعبة بكأس العالم لكرة القدم 2018 حيث يواجه اسبانيا بطلة العالم 2010 والبرتغال بطلة أوروبا بجانب إيران وذلك في المجموعة الثانية في نهائيات روسيا بعد سحب القرعة اليوم الجمعة.

ويبدأ المغرب، العائد للنهائيات لأول مرة منذ 1998، مشواره بمواجهة إيران في سان بطرسبرغ يوم 15 يونيو حزيران 2018 وبعدها بخمسة أيام يلتقي مع البرتغال في موسكو.

وينهي فريق المدرب إيرفي رينار مباريات المجموعة بمواجهة جاره الاسباني يوم 25 يونيو.

وقال مصطفى حجي لاعب منتخب المغرب السابق ومساعد رينار الحالي إن القرعة وضعت (أسود الأطلس) في "مجموعة الموت".

وأضاف أفضل لاعب في افريقيا 1998 بعد حضور مراسم القرعة في موسكو "مهمتنا ستكون صعبة بعد أن وضعتنا القرعة في مجموعة الموت لكن رغم ذلك لدينا ما سنقوله في هذه المجموعة".

وأضاف اللاعب الذي شارك في نهائيات كأس العالم في مناسبتين عامي 1994 و1998 "ينبغي أن نحسن التعامل مع المباراة الأولى امام منتخب إيران حيث توجد هناك إمكانية لتحقيق أفضل بداية بينما سيكون الأمر صعبا في مواجهة البرتغال أبطال أوروبا وإسبانيا أبطال العالم". وتابع "أعتقد أن هناك إمكانية للتأهل للدور الثاني، علينا أن نحسن الإعداد وينبغي علينا الفوز في مباراة إيران".

ويشارك المغرب في نهائيات كأس العالم لخامس مرة بعد سنوات 1970 و1986 و1994 و1998.