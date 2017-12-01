مصر والسعودية وجهاً لوجه في المونديال

شهدت قرعة كأس العالم بروسيا 2018، عن وقوع منتخب مصر ، مع نظيره السعودي في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الأولى روسيا وأورغواي ومصر والسعودية.
وكانت نتيجة القرعة كالتالي :
المجموعة الأولى : روسيا - السعودية - مصر - أورغواى
المجموعة الثانية : البرتغال – أسبانيا - المغرب - إيران
المجموعة الثالثة : فرنسا - أستراليا - بيرو - الدنمارك
المجموعة الرابعة : الأرجنتين - أيسلندا - كرواتيا - نيجيريا
المجموعة الخامسة : البرازيل – سويسرا - كوستاريكا - صربيا
المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد - كوريا الجنوبية
المجموعة السابعة : بلجيكا - بنما - تونس - إنجلترا
المجموعة الثامنة : بولندا - السنغال - كولومبيا - اليابان