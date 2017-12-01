"فيزا" تعلن عن خدماتها للمشجعين في كأس العالم

احتفالاً بالقرعة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، أصدرت شركة "فيزا"، وهي الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانات السفر والإنفاق لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وستتيح "فيزا" للمشجعين في جميع أنحاء المواقع الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، تجربة مشجعين لا تنطوي على استخدام النقود من خلال توزيع محطات طرفية لنقاط البيع التي تقبل بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من "فيزا" ومجموعةً من الدفعات الرقمية، مثل تلك التي تتم عبر الهاتف أو الساعة.

وتضمن هذه التحسينات أن يتم تجهيز المواقع الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بأحدث الابتكارات في مجال الدفع وأن تكون جاهزةً لتستوعب الزيادة في أعداد الزوار الدوليين المتوقع حضورهم إلى روسيا. ومن المتوقع أن تستضيف روسيا بالاستناد إلى اتجاهات الإنفاق والآراء المستوحاة من "فيزا"، 300 ألف إلى 500 ألف زائراً دولياً إضافياً¹ خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2018، علاوةً على متوسط خط أساس وقدره 4.3 مليون زائر دولي² إلى روسيا أثناء الفترة الزمنية ذاتها على مدى السنوات الأربع الماضية.

واستناداً إلى البيانات التاريخية¹ المُستَمَدّة من بطولات كأس العالم الأربع السابقة لكرة القدم، تتوقع "فيزا" أن يمثل الزوار الأجانب القادمون إلى روسيا زيادةً في عدد الزوار الأجانب للبلد بنسبةٍ تتراوح بين 6 و10 في المائة في شهري يونيو ويوليو من عام 2018. ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من المسافرين غير المحليين القادمين إلى روسيا من المناطق التالية:

• أوروبا (69 في المائة)

• آسيا والمحيط الهادئ (12 في المائة)

• الأمريكتين (ثمانية في المائة)

واستناداً إلى البيانات التاريخية³ المستمدّة من كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، تتوقع "فيزا" إمكانية أن تشهد روسيا زيادةً في الإنفاق لكل مسافر. وكمعدّلٍ وسطي، أنفق الزوار الذين حضروا كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل أكثر بنسبة 31 في المائة³ للبطاقة الواحدة بالمقارنة مع السياح العاديين في البرازيل. وتتوقع "فيزا" أن هذا الفارق كان ناتجاً عن إنفاق مشجعي كأس العالم لكرة القدم على:

• نسبة إضافية تفوق 25 في المائة على المطاعم

• نسبة إضافية تفوق 10 في المائة على المواصلات

• نسبة إضافية تبلغ حوالي 10 في المائة على الإقامة

وقالت إيكاترينا بيتيلينا، المدير الإقليمي لشركة "فيزا" في روسيا في سياق تعليقها على الموضوع: "باعتبار شركة ’فيزا‘ الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنها متحمسةٌ للغاية لانضمام المشجعين من مختلف أنحاء العالم إلينا في روسيا. وبدءاً بالكشف عن أحدث الابتكارات في مجال الدفع وصولاً إلى رفع مستوى محطات الدفع لتمكين البطاقات غير التلامسية والمدفوعات الرقمية، كعمليات الدفع التي تتم عبر الهاتف أو الساعة، في جميع المواقع الرسمية، ستواصل ’فيزا‘ رفع مستوى تجربة المشجعين. وتوفر ’فيزا‘ خيارات دفع بسيطة وآمنة للأشخاص الحاضرين، بحيث يمكنهم أن يعودوا إلى مقاعدهم بسرعة ليركزوا على المباراة".

وتُواصِل مبيعات التذاكر العالمية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا تقديمَ أداءٍ جيد، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم4 مؤخراً أنه:

• تم بيع حوالي 800 ألف تذكرة حتى الآن لقاعدة المشجعين العالمية لكأس العالم لكرة القدم

• يأتي حوالي 50 في المائة من الطلب على التذاكر من البلد المضيف، روسيا، وتشكلّ كل من الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، وكولومبيا، وألمانيا، والهند، والمكسيك، والولايات المتحدة أكبر عددٍ من الطلبات الدولية.

ولضمان أن يتمتع المشجعون بتجربة دفعٍ سهلة وآمنة عند حضورهم لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وضعت "فيزا" نصائح السفر الموصى بها التالية والتي بإمكان المشجعين الاستفادة منها.

ما يتوجب عليك معرفته قبل الذهاب إلى روسيا

• أبلغ المصرف المُصدِر أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها بخطط سفرك المتوقعة، والتي تشمل استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع من "فيزا" في الخارج لتجنب أي مشاكل أثناء تجهيز المعاملات. وبإمكان المصارف المُصدِرَة أيضاً أن تقدم معلومات حول الفوائد المتعلقة بالسفر لأصحاب حسابات "فيزا"، والتي تشمل خدمات الاشتراك في الهاتف الجوال، مثل تأكيد موقع الهاتف الجوال من خلال تطبيق المصرف الخاص بك على هاتفك الجوال أو بطاقة أذون السفر من "فيزا".

• قم بالتسجيل لاستلام إشعارات خدمة الرسائل القصيرة مع المصرف الخاص بك، أو خدمة إشعارات معاملات المصرف لتعقب عمليات الشراء التي تتم عبر حسابات "فيزا" خاصتك أثناء سفرك.

• قم بإعداد دفعٍ تلقائي للفاتورة لأية بطاقات ائتمان لتمنحك بعض الطمأنينة بأن حسابك سيكون جارياً عند السفر إلى الخارج.

• قم بعمل نسختين عن وثائق السفر الهامة، أي جواز سفرك، لحالات الطوارئ. اترك نسخةً منها مع أحد أصدقائك أو أقربائك واحمل الأخرى منفصلةً عن وثائقك الأصلية. وبإمكانك أيضاً أن تلتقط صورةً للوثائق الهامة بواسطة هاتفك الجوال.

نصائح السفر للمشجعين في روسيا

• عند الدفع بواسطة البطاقة، قم بالدفع "بالعملة المحلية" للحصول على سعر صرفٍ تنافسي.

• استخدم بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان عند قيامك بالشراء. توفر "فيزا" الأمن، والراحة والسهولة عند الدفع في الخارج. فالأمر أكثر أماناً من حمل النقود.

• قم بالدفع عبر محطة مفعلة بالرقاقة كلما أمكن عند استخدام بطاقة الائتمان أو الخصم خاصتك من أجل تعزيز الأمن.

• ابحث عن شعار "فيزا" أو "بلاس" في أي محطةٍ لنقاط البيع لضمان قبول بطاقات الدفع الدولية.

وباعتبارها الشريك الرسمي لخدمات الدفع لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، ستحتفل "فيزا" بروح كرة القدم في روسيا، كما أنها تتطلع قدماً لعرض مستقبل الدفعات الرقمية مع المشجعين من جميع أنحاء العالم.