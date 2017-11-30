المصري صلاح يتخطى ميسي ورونالدو ونيمار

"ولكن هل يستطيع أن يفعلها بليلة باردة في ستوك؟".. تلك كانت جملة شهيرة للمحلل الإنجليزي آندي غراي، الذي أكد أن نجوم العالم لن يكونوا بنفس التألق، عندما يلعبون في ملاعب البريميرليغ الشرسة والباردة، مثل ملعب بريتانيا لنادي ستوك سيتي.

ولكن النجم المصري محمد صلاح رمى بتلك المقولة عرض الحائط مساء الأربعاء، عندما فكك دفاع فريق ستوك سيتي في غضون 6 دقائق فقط، ليسجل هدفين بعد دخوله بديلاً، ويقود فريقه ليفربول لانتصار جديد بنتيجة 3-0.

وأصبح صلاح النجم الأكثر تداولا في الصحافة الإنجليزية، وذلك بعد تقديمه مستوى غير مسبوق في أول مواسمه مع الفريق، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

وامتد تفوق صلاح إلى خارج إنجلترا، حيث يتفوق برصيد الأهداف على أبرز نجوم العالم: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

وسجل الدولي المصري 21 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم، مقابل 20 هدفا للأرجنتيني ميسي، و16 هدفا للبرتغالي رونالدو، و15 هدفا للبرازيلي نيمار.

وبالمقارنة مع مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، فقد سجل صلاح مساء الأربعاء أمام ستوك سيتي، أكثر مما سجله البلجيكي في آخر 10 مباريات، وهو هدف وحيد للمهاجم الذي كلف انتقاله أكثر من 86 مليون يورو.

أما في ليفربول، فتعد انطلاقة صلاح هذا الموسم، أفضل بداية لمهاجم منذ الأورغواياني لويس سواريز قبل عدة أعوام.