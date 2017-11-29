مانشستر يونايتد ينجو من استفاقة واتفورد

قاد آشلي يانج فريقه مانشستر يونايتد للفوز على واتفورد 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على توتنهام 2 / 1 وتعادل نيوكاسل مع وست بروميتش 2 / 2 وتعادل برايتون مع كريستال بالاس سلبيا.

وسجل آشلي يانج هدفين في الدقيقتين 19 و25 وأنتوني مارتيال في الدقيقة 32 وجيسي لينجارد في الدقيقة 87 أهداف مانشستر يونايتد، بينما سجل تروي دييني هدفي واتفورد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء وعبد الله دوكوري في الدقيقة 84 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر ، بينما توقف رصيد واتفورد عند 21 نقطة في المركز الثامن.

الفوز هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد والعاشر له هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا ، بينما تعد هذه الخسارة هي الأولى لواتفورد في أخر ثلاث مباريات وهي الخامسة له هذا الموسم مقابل الفوز ست مباريات والتعادل في ثلاث.