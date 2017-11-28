صور.. فيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال روسيا

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء الستار عن الملصق الرسمي لكأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء في بيان للفيفا على موقعه الإلكتروني أنه قبل ثلاثة أيام من إجراء مراسم قرعة المونديال، شهد مترو موسكو الكشف عن آخر أيقونة بصرية خاصة بهذا الحدث الرياضي الضخم. لتصميم نسخة 2018 من الملصق الرسمي للبطولة، حيث وقع اختيار الفنان الروسي إيجور جوروفيتش على الحارس السوفيتي الأسطوري ليف ياشين ليكون محور عمله المميز.

وخاض ياشين أربع نسخ من كأس العالم في أعوام 1958 و1962 و1966 و1970 ولا يزال الحارس الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي نال جائزة الكرة الذهبية.

وفي ملصق المونديال يظهر ياشين بالزيّ الذي اعتاد الظهور عليه في البطولة والمكوّن من قميص وسروال قصير أسودي اللون، وواقي الركبة، وقبعته الشهيرة، حيث يظهر في الملصق وهو يرتقي باتجاه الكُرة.

أما الكُرة ذاتها فنصفها كُرة قدم عادية من حقبة ياشين، بينما يصوّر نصفها الآخر البقعة الجغرافية الشاسعة التي تحتلها روسيا كما تظهر من الفضاء، وهو ما يعكس مصدر إلهام أساسي في هوية كأس العالم 2018 ، والمتمثّل بالإنجازات التي حققتها روسيا في مجال استكشاف الفضاء.

ونقل الموقع الرسمي للفيفا عن فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "يعكس الملصق الرسمي لكأس العالم 2018 جوهر الإرث الفني والكروي لروسيا. إننا فخورون للغاية بهذا العمل الجميل والفريد الذي يجسّد أيقونة تتمتع بهذا القدر من الأهمية، ويحتفي بالبطولة المقبلة التي ستُقام على التراب الروسي."

من جهته، قال فيتالي موتكو، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا "كان من المهم أن نقدّم روسيا كدولة مستضيفة على الملصق الرسمي كنوع من التذكير بأن كأس العالم ستنطلق في بلادنا العام المقبل. ولهذا وقع اختيارنا على رمز كرة القدم الروسية ليف ياشين ليكون الشخصية المحورية. أنا على ثقة من أن الملصق سيكون أحد الرموز التي ستخلّدها الذاكرة من كأس العالم 2018 وسيتبنّاها المشاركون والجماهير على حدّ سواء."

على المستوى الفني، استقى جوروفيتش إلهامه من تيار "البنائية" الذي كان سائداً أواخر عشرينيات القرن الماضي، ولا سيما المُلصقات التي صممها دزيجا فيرتوف والشقيقان ستينبيرج. أما أشعة النور المنبثقة عن الكرة، والتي تُعتبر من السمات المميزة لأعمال تيار البنائية، فترمز للطاقة المتولدة عن البطولة، بينما تجسّد الدوائر الخضراء إجمالي 12 ملعباً في 11 مدينة ستستضيف المباريات الأربع والستين لكأس العالم 2018 حيث سيكون مسك ختام هذا المهرجان الكروي في المباراة النهائية بتاريخ 15 يوليو 2018 على ملعب لوجنيكي، حيث سيرفعه قائد الفريق الفائز الكأس الذهبية أمام أنظار العالم بأسره.

وقال الفنان جوروفيتش "أسلوب الملصقات السوفيتية التي تتبنى تيار ما بعد البنائية من فترة عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين واللغة الشعرية التي يستخدمها مع صوره الرمزية، أصبح أحد أهم العناصر وأكثرها وقاراً في الثقافة الروسية. ويُنظر إلى هذه اللغة الشعرية حول العالم باعتبارها روسية دون أدنى شكّ. ولهذا السبب أردتُ في عملي على الملصق أن أجعل هذه اللغة عصرية مجدداً وذات صلة بما نعيشه."