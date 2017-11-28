قصة ملاكم سوري تحول إلى أسطورة في ألمانيا

أشادت وسائل إعلام ألمانية بسوري يحمل الجنسية الألمانية بعدما فاز ببطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، في إنجاز غير مسبوق للرياضة الألمانية لم يتحقق منذ 85 عاما.

ونجح مانويل شعار (33 عاما) في الفوز، ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل (WBA)، بالنقاط بإجماع القضاة على الروسي ألكسندر يوستينوف (40 عاما)، في المباراة التي أقيمت في مدينة أوبرهاوزن الألمانية.

وقال شعار عقب الفوز بالمباراة: "لقد ضغطت على نفسي بشدة، رغم إصابة سابقة لي برصاصتين في البطن ".

وكان البطل السوري الأصل قد تعرض قبل 14 شهرا لإطلاق نار وأصيب بالرصاص في بطنه في أحد محلات (الشاورما) في مدينة إيسن وأجريت له جراحة عاجلة.

وقبل 6 أشهر خضع لجراحة من جديد لتركيب مفصلين صناعيين في الخاصرة بسبب مرضه بالتهاب المفاصل، وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

ومحمود الشعار، هو الاسم الحقيقي لمانويل شعار، الذي ولد لأب سوري وأم لبنانية، قتل والده في الحرب الأهلية اللبنانية وفرت أمه مع 6 من أطفالها الثمانية إلى ألمانيا عام 1989، وكان عمر مانويل نحو 4 سنوات، وعاشت الأسرة في برلين وإيسن، ويسكن الآن في مدينة كولونيا.