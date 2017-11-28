قرعة الفيفا التجريبية .. مريحة للمصريين وتثير مخاوف السعوديين

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، قرعة تجريبية لتقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 إلى ثماني مجموعات، وذلك في إطار اختبار البرنامج المستخدم للقرعة، والذي طورته جامعة إسبانية.

وأثارت القرعة مخاوف مشجعي المنتخب، الذي جاء ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات قد يصعب تجاوزها، حيث تضم كلاً من تونس، وفرنسا، وإنجلترا، في حين ضمت المجموعة الأولى روسيا وسويسرا ومصر وأستراليا.

أما المجموعة الثانية فتضم البرازيل وكوستاريكا وكرواتيا واليابان، والمجموعة الثالثة تضم بولندا وكولومبيا وصربيا وإيران.

وتضم المجموعة الرابعة: البرتغال وكوريا وإسبانيا والسنغال، والمجموعة الخامسة بلجيكا وآيسلندا وبيرو وبنما، والمجموعة السادسة ألمانيا والدنمارك وأوروجواي ونيجيريا، والمجموعة السابعة الأرجنتين والمغرب والمكسيك والسويد.