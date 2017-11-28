3 لاعبين عرب مرشحون للقب "أفضل لاعب أفريقي"

اصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الاثنين" قائمة مختصرة للاعبين المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017، من 11 لاعباً بينهم ثلاثة لاعبين عرب.

وشارك في هذه التصفية أعضاء اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد، ومجموعة خبراء الاعلام التابعة للاتحاد، اضافة الى مجموعة من مستشاري الاعلام والتلفزيون المستقلين، وضمت القائمة 30 لاعبا.

وتشمل المرحلة الثانية والأخيرة تصويت مدربي المنتخبات او المديرين الفنيين للاتحادات الوطنية بالإضافة لعشرة أفراد من مجموعة مستقلة من خبراء الإعلام والتلفزيون.

وللمرة الأولى، سيشارك قائدو المنتخبات الوطنية من الاتحادات الاعضاء في عملية اختيار لاعب العام الافريقي، على ان يتم توزيع الجوائز في 4 يناير 2018 في أكرا عاصمة غانا.

القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

1- برتران تراوريه (بوركينا فاسو - ليون الفرنسي)

2- دينيس أونيانغو (اوغندا - ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي)

3- كريم الأحمدي (المغرب - فينوورد الهولندي)

4- كيتا بالدي (السنغال - موناكو الفرنسي)

5- محمد صلاح (مصر - ليفربول الانجليزي)

6- نابي كيتا (غينيا - لايبزيغ الالماني)

7- بيار ايمريك أوباميانغ (الغابون - بوروسيا دورتموند الالماني)

8- ساديو مانيه (السنغال - ليفربول الانجليزي)

9- فيكتور موزيس (نيجيريا - تشلسي الانجليزي)

10- فنسان ابو بكر (الكاميرون - بورتو البرتغالي)

11- ياسين براهيمي (الجزائر - بورتو البرتغالي)