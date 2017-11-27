"فيفا" يكشف تفاصيل سحب قرعة مونديال روسيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إجراءاته الاعتيادية التي سيتم اتباعها، الجمعة، عند سحب قرعة كأس العالم 2018، بعد أيام من اكتمال نصاب المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة المقامة في روسيا.

ويترقب مئات الملايين من المشجعين حول العالم، القرعة التي يحتضنها قصر الكرملين، للتعرف على مسارات منتخبات بلادهم بالبطولة المقامة من 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل.

وقسمت المنتخبات الـ 32 بالفعل إلى 4 أوعية (مستويات)، وفقا لنسخة شهر أكتوبر الماضي من تصنيف الفيفا للمنتخبات، بحيث تم وضع أفضل 7 منتخبات إلى جانب روسيا في الوعاء الأول.

ويضم كل وعاء 8 منتخبات، بحيث يتم اختيار منتخب واحد من كل وعاء لتشكيل مجموعة من بين المجموعات الثماني.

وستؤخذ بعض الاعتبارات الإضافية أثناء سحب القرعة، ففي الوعاء الأول، سيتم تخصيص كرة بلون مختلف لروسيا بحيث يتم مسبقا منحها المركز A1 (الفريق الأول في المجموعة الأولى) باعتبارها الدولة المستضيفة.

أما المنتخبات السبعة الأخرى في الوعاء الأول فسيتم منحها المركز الأول في كل مجموعة (من الثانية إلى الثامنة)، في حين أن الفرق في الوعاء الثاني والثالث والرابع فسيتم منحها المراكز في مجموعاتها بشكل عشوائي.

ويجب ألا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس منطقة التصفيات القارية، باستثناء أوروبا الممثلة بإجمالي 14 منتخبا، حيث يجب أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا واحدا على الأقل ومنتخبين على الأكثر.

وبالتالي، فإن 6 مجموعات من أصل 8 ستضم منتخبين أوروبيين.

وستحتوي الأوعية الأربعة على المنتخبات وفقا لمستوياتها، حسب التقسيم التالي:

المستوى الأول: روسيا وألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا.

المستوى الثاني: إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وكرواتيا.

المستوى الثالث: الدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران.

المستوى الرابع: صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية.