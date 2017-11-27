ميلان يقيل مونتيلا ويعين غاتوزو بدلا منه

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة فينشينزو مونتيلا من منصب المدير الفني للفريق، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى جينارو غاتوزو.

وذكر ميلان في بيان أصدره اليوم "نحن ممتنون للغاية للسيد مونتيلا وفريقه المعاون على كل العمل الذي قدمه للفريق حتى اليوم، وعلى التزامهم واحترافيتهم."

وأضافت إدارة النادي أنها أسندت مهمة تدريب الفريق الأول إلى جينارو غاتوزو، متمنية له التوفيق وحسن الحظ.

وسيعقد النادي مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان رسميا عن المدير الفني الجديد وتقديمه أمام وسائل الإعلام.

وبات ميلان، الذي تعادل على ملعبه سلبيا أمام تورينو مساء الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، متأخرا في المركز السابع في الدوري بفارق 18 نفقطة خلف المتصدر نابولي.