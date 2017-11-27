برشلونة يفلت من الهزيمة ويتعادل أمام فالنسيا

أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم وتعادل مع مضيفه فالنسيا بهدف لكل فريق في مباراة قمة الجولة الثالثة عشرة من الليغا والتي أقيمت على ملعب مستايا الشهير.

فالنسيا دخل المباراة وعينه على الفوز الذي كان سيجعله على بعد نقطة من الصدارة، وحاول الفريقان التسجيل لكن الشوط الأول انتهى سلبيا، وتمكن فالنسيا ن التسجيل في الدقيقة الستين عبر رودريغو مورينو.

فيما انتزع برشلونة التعادل عبر جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة والثمانين. ورفع برشلونة رصيده بالصدارة إلى خمس وثلاثين نقطة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا مطارده المباشر.

وقد حُرم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة من هدف خلال المباراة رغم أن الكرة تخطت خط المرمى بوضوح وتسبب عدم الاعتماد على تكنولوجيا خط المرمى في إسبانيا في إثارة الجدل مرة أخرى.

وسدد ميسي كرة في الدقيقة 30 سقطت من يد نيتو حارس فالنسيا وتخطت خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البرازيلي لكن لم يشاهدها الحكم إيغناسيو إيغلاسياس أو الحكم المساعد.

واحتفل ميسي مع زملائه لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب وكاد أن يهز فالنسيا الشباك بتسديدة سيموني زازا التي مرت بجوار المرمى بقليل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ويتصدر برشلونة الترتيب بأربع نقاط أمام بلنسية.

والدوري الإسباني هو الوحيد من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا الذي لا يعتمد على تكنولوجيا خط المرمى مما أدى إلى غضب الفرق.

وأعلن الاتحاد الإسباني هذا الشهر أنه سيستعين بحكم الفيديو بدءا من الموسم المقبل لينضم إلى الدوري الألماني والإيطالي.