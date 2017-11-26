أرسنال يخطف فوزاً صعباً من بيرنلي في الوقت الضائع

أحرز أليكسيس سانشيز هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز أرسنال 1-صفر على مضيفه بيرنلي، ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وبدأ بيرنلي، الذي حقق قبل اللقاء 3 انتصارات متتالية، المباراة بقوة وكان قريبا من التقدم بهدف بعد مرور ربع ساعة عندما سدد الأيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون كرة قوية بعد هجمة مرتدة، لكنها ارتدت من القائم.

وأهدر آرون رامسي فرصة خطيرة لأرسنال، وسدد ناتشو مونريال الكرة بعيدا عن المرمى، وأنهى الفريق الزائر الشوط الأول بقوة رغم قلة الفرص من الجانبين.

وخطف أرسنال هدف الانتصار في الوقت الضائع بعدما سقط رامسي أرضا خلال سباق مشترك مع جيمس تاركوفسكي أثناء محاولة اللحاق بكرة عالية ونفذ سانشيز الركلة بنجاح.

وأصبح رصيد أرسنال 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير خامس الترتيب ونقطتين عن ليفربول سادس الترتيب و3 نقاط عن بيرنلي، الذي يأتي في المركز السابع.