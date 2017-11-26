بين ولادة بطل وخيبة أمل.. تاريخ "مجموعة الموت" في المونديال

تتجه أنظار العالم إلى مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو في الأول من شهر ديسمبر المقبل لمتابعة مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2018، والتي من المقرر أن تحتضنها روسيا في الصيف المقبل.

ومع اقتراب موعد القرعة يبدأ عشاق الساحرة المستديرة بالتدقيق والتمحيص لتوقّع المجموعة الأصعب، ويستمر الجدل إلى ما بعد مراسم القرعة لتحديد المجموعة الأصعب التي تضم أشرس الخصوم.

الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سرد في تقرير له تاريخ المجموعات الأصعب، وهي ما يطلق عليها "مجموعة الموت"، واعتمد في تقريره على تصنيف المنتخبات المشاركة في كل مجموعة.

وبالإشارة إلى أن التصنيف الشهري لمنتخبات العالم والصادر من فيفا قد تم اعتماد العمل به في عام 1993، فقد اقتصر التقرير على البطولات التي اقيمت منذ ذلك الوقت.

مونديال 1994 – الولايات المتحدة

نظمت الولايات المتحدة الأميركية كأس العالم في صيف 1994، وكانت المجموعة الأصعب وفقا للتصنيف هي المجموعة الخامسة، وضمت كلا من ايطاليا والنرويج والمكسيك وجمهورية ايرلندا.

وكان تصنيف المنتخبات في هذه المجموعة كما يلي:

- المكسيك - المركز 17 في الترتيب

- جمهورية أيرلندا - 13

- إيطاليا – 1

- النرويج – 5

متوسط التصنيف: 9

وقد تأهلت عن هذه المجموعة للدور الثاني منتخبات المكسيك وجمهورية أيرلندا وإيطاليا، ومضى الآدزوري إلى المباراة النهائية التي خسرها بركلات الترجيح أمام منتخب البرازيل.

مونديال فرنسا 1998

وفي المونديال الفرنسي كانت مجموعة الموت هي المجموعة السابعة، وضمت كلا من:

- انجلترا – 6

- رومانيا – 5

- كولومبيا – 9

- تونس – 23

متوسط التصنيف: 10.75

اشتعل الصراع في هذه المجموعة حتى الجولة الأخيرة، وحسمت رومانيا وانجلترا بطاقتي التأهل في حين كانت كولومبيا هي ضحية مجموعة الموت إلى جانب المنتخب التونسي.

ولكن خيب الثنائي المتأهل الآمال، وخرجت رومانيا من الدور ثمن النهائي أمام كرواتيا، كما نجحت الأرجنتين في إقصاء المنتخب الانجليزي من الدور ذاته.

مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002

في أول مونديال يقام على الأراضي الآسيوية وعلى ملاعب دولتين، كانت مجموعة الموت هي المجموعة السادسة، وضمت منتخبات:

- الأرجنتين – 2

- انجلترا – 10

- السويد – 16

- نيجيريا – 40

متوسط التصنيف: 17

حلّ المنتخب الانجليزي للنسخة الثانية على التوالي في المجموعة الأصعب، ونجح في العبور أيضا للدور الثاني بعد أن احتل وصافة المجموعة خلف السويد، وخيبت الأرجنتين آمال جماهيرها وخرجت مبكرا.

ولكن في الدور الثاني خرجت السويد المتصدرة أمام المنتخب السنغالي مفاجأة البطولة بالهدف الذهبي، كما نجحت البرازيل في إقصاء بيكهام ورفاقه في الدور ربع النهائي بهدف رونالدينيو الشهير الذي غالط الحارس ديفيد سيمان.

مونديال ألمانيا 2006

في نسخة اعتبرت الأفضل في الألفية الثالثة، ضمت المجموعة الخامسة 4 منتخبات كانت من ضمن الأفضل في البطولة:

- ايطاليا – 12

- غانا – 50

- جمهورية التشيك – 2

- الولايات المتحدة الأميركية – 8

متوسط التصنيف: 18

وبعد صراع امتد حتى اللحظات الأخيرة، نجحت ايطاليا في تصدر المجموعة، ورافقتها غانا التي كانت تسجل مشاركتها الأولى في المونديال وفاجأت الجميع بالتأهل على حساب المنتخب التشيكي الذي كان يحتل التصنيف الثاني عالميا نظرا لعروضه الرائعة بقيادة أسطورته بافيل نيدفيد.

وفي هذه المرة نجح أخيرا أحد الناجين من مجموعة الموت في التتويج باللقب، حيث حصدت ايطاليا نجمتها العالمية الرابعة، في حين سقطت غانا في الدور ثمن النهائي أمام البرازيل.

مونديال جنوب افريقيا 2010

المونديال الافريقي الأول اعتبره البعض النسخة الأقل فنيا، حتى في مجموعته الأصعب، وضمت المجموعة الثامنة كلا من:

- اسبانيا – 2

- تشيلي – 17

- سويسرا – 13

- هندوراس – 35

متوسط التصنيف: 16.75

للنسخة الثانية على التوالي يخرج بطل المونديال من النسخة الأصعب، حيث نجح المنتخب الاسباني في فرض سيطرته وحصد لقبه المونديالي الأول، ورافقه منتخب تشيلي الذي نال مصير غانا في النسخة السابقة، وخرج أمام منتخب البرازيل في الدور ثمن النهائي.

مونديال البرازيل 2014

احتضنت البرازيل مونديال 2014 ليتوقع الجميع أن يكون الأكثر ابهارا، خاصة وأنه يقام على ملاعب دولة سحرت العالم بمواهبها على مدار سنوات، وأمام جمهور يعتبر كرة القدم اهتمامه الأول.

واعتبرت المجموعة السابعة هي الأصعب وضمت منتخبات:

- ألمانيا – 2

- غانا – 23

- البرتغال – 14

- الولايات المتحدة – 13

متوسط التصنيف: 13

للمرة الثالثة على التوالي ينجح أحد المشاركين في مجموعة الموت في التتويج باللقب العالمي، حيث نجح المنتخب الألماني في حصد النجمة الرابعة في تاريخه بعد أن تغلب على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف، ورافقت الولايات المتحدة الماكينات الألمانية إلى الدور الثاني، ولكنها تعرضت للإقصاء على يد بلجيكا.

ويعد العامل المحدد في ترتيب المنتخبات خلال قرعة المونديال الروسي هو تصنيف فيفا عن شهر أكتوبر الماضي، ترى هل نشاهد مجموعة تستحق أن يطلق عليها مجموعة الموت؟ أم تمر الأمور بسلام حتى الأدوار الإقصائية المشتعلة؟.