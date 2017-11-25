رونالدو يكسر نحسه وينقذ الريال من كمين ملقة

كسر كريستيانو رونالدو نحسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ليسجل هدف الانتصار 3-2 على ملقة اليوم السبت.

وهذا أول هدف لرونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، في ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى هدفين فقط وبفارق عشرة أهداف عن غريمه ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

وبات رصيد ريال مدريد 27 نقطة من 13 مباراة واستمر في المركز الثالث لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن فالنسيا ثاني الترتيب وسبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسيلعب برشلونة في ضيافة فالنسيا في مباراة قمة غدا الأحد.

ورد إطار المرمى ضربة رأس من رونالدو ليتابع زميله كريم بنزيمة الكرة ويسجل هدف التقدم لريال في الدقيقة التاسعة.

وأدرك دييجو رولان التعادل لملقة في الدقيقة 18 لكن كاسيميرو أعاد التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد ثلاث دقائق.

وأطلق توري كاسترو تسديدة بعيدة ودخلت مرمى ريال بعدما فشل الحارس كيكو كاسيا في إبعاد الكرة في الدقيقة 58.

واحتسبت ركلة جزاء لريال بعد خطأ ضد البديل لوكا مودريتش ونفذ رونالدو الكرة لكن الحارس روبرتو تصدى للكرة قبل أن يتابعها رونالدو ويسجل الهدف الثمين.