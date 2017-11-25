فيديو.. شالكه يحطم فرحة دورتموند الرباعية في مباراة تاريخية

عاد فريق شالكه من بعيد وانتزع تعادلا مثيرا من مضيفه بوروسيا دورتموند بعد أن حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4 / 4 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوروسيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها بيير إيمريك اوباميانج في الدقيقة 12 وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وماريو جويتزه في الدقيقة 20 ورافاييل جوريرو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق شالكه، وسجل أربعة أهداف عن طريق جويدو برجشتالر في الدقيقة 61 وأمين حارث في الدقيقة 65 و دانييل كاليوري في الدقيقة 86 ونالدو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أوباميانج في الدقيقة 73.

ورفع شالكه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث ، كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.