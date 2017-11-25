ميسي يستبعد صداقته لرونالدو ويعدد فوائد رحيل نيمار

اعتبر المهاجم الأرجنتيني الدولي الشهير ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف برشلونة أفقد الفريق قدرات هجومية رائعة ولكنه خدم الناحية الدفاعية في أداء الفريق حيث أصبحت الناحية الدفاعية أكثر تنظيما الآن.

وقال ميسي، في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية يوم السبت: رحيل نيمار عن صفوف الفريق دفعنا إلى تغيير طريقة لعب الفريق. فقدنا قدرات هجومية رائعة، ولكن هذا أيضا صب في مصلحة الدفاع.

وأوضح: أصبحنا الآن أكثر قوة في وسط الملعب. نلعب الآن بنظام أكثر وهذا يجعلنا أفضل في الناحية الدفاعية.

وكان نيمار ترك برشلونة في صيف هذا العام وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية حيث سدد النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 220 مليون يورو ليصبح للاعب الأغلى في التاريخ.

وجاء نشر المقابلة اليوم بالتزامن مع توقيع اللاعب رسميا على تجديد عقد مع برشلونة حتى 2021 كما يأتي بعد يوم واحد من فوز ميسي بالحذاء الذهبي الذي يقدم لأفضل هداف في بطولات الدوري الأوروبية.

ووصف ميسي الأزمة الحالية لفريق ريال مدريد المنافس التقليدي العنيد لبرشلونة بأنها كبوة عابرة كما اعتبر فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان لفرنسي بأنهما الأقوى في أوروبا حاليا.

وأوضح ميسي: مانشستر سيتي أحد أقوى الفرق في الوقت الحالي مثل باريس سان جيرمان. حتى الآن، أكد الفريقان أنهما الأقوى. ولكن المشوار لا يزال طويلا للغاية. ولا أستبعد ريال مدريد من الصورة لمعرفتي بقوته وأيضا للتجارب السابقة حتى وإن لم يقدم الفريق حاليا النتائج الجيدة.

وقال ميسي: ليست المرة الأولى التي يمر فيها ريال مدريد بهذا الموقف في الدوري. وفي النهاية ينافس على كل شيء بفضل قوة فريقه واللاعبين في صفوفه وتجاربه وخبراته.

ولدى سؤاله عن رونالدو وإمكانية وجود صداقة بينهما في المستقبل، أشار ميسي إلى أن كلا منهما يحترم الآخر ولكن من الصعب أن تجمعهما أي صداقة.

وأوضح: الصداقة تبنى على قضاء الوقت سويا والتعرف جيدا بين الناس. ليست بيننا أي علاقة سوى أننا نلتقي في حفلات الجوائز وهذا هو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه سويا. كل شيء يكون على ما يرام لكننا لا نلتقي مجددا بعدها إلى في الحفلات.

وعلى مستوى الحياة الشخصية، اعترف ميسي بأن أجمل شيء هو أنه أب مشيرا إلى أنه لا يتحدث كثيرا في المنزل عن كرة القدم وأن أصعب شيء يواجهه هو محاولة الابتعاد عن تناول الشوكولاته.