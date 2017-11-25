ناد إيطالي يدخل التاريخ كأسوأ فريق أوروبي

بعد غياب منتخب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما. جاء من إيطاليا الأسبوع الماضي رقم قياسي آخر، سجله نادي بينيفيتو، الذي صعد هذا الموسم لأول مرة في تاريخه للدوري الإيطالي.

ويقع النادي في مدينة بينيفيتو، التي يقطنها 60 ألف نسمة، والتي تقع على بُعد 65 كيلومترا شمال شرق نابولي.

وخسر الفريق الأسبوع الماضي (1-2) أمام نادي ساسولو بالجولة الـ13 من الكاليتشو، وكانت تلك الخسارة هي رقم 13 أيضًا، أي أنَّ الفريق خسر كل مبارياته في الدوري الإيطالي.

وبذلك يكون بينيفيتو هو أسوأ ناد في الدوريات الأوروبية الكبرى على مدار تاريخها، فلم يسبق أن خسر فريق كل مبارياته الـ13 الأولى في أي دوري أوروبي كبير، حسب شبورت بيلد.

وكان نادي مانشتسر يونايتد، الذي يعد الآن أحد أقوى الأندية العالمية، قد خسر 12 مباراة متتالية في بداية موسم 1930/1931 في إنجلترا. وسيواجه بينيفيتو فريق أتالانتا (فاز 4 مرات) في الجولة الــ 14 يوم الإثنين (27 نوفمبر)، وأغلب الظن أنه سيخسر أيضا، ويواصل رقمه القياسي الغريب.

يذكر أن نادي بينيفيتو تأسس عام 1929 باسم "سبورتنغ بينيفيتو"، وقد أعلن إفلاسه عام 2005، غير أن إحدى شركات مزارع الرياح تدخلت وأعادته للكرة ونجح في اللعب مجددا في دوري الدرجة الثالثة، تحت اسم "بينيفيتو كالتشو" وصعد لدوري الدرجة الأولى هذا العام، لكن بقاءه فيه بعد تلك النتائج وقبوعه في المركز الأخير أمر شبه مستحيل.