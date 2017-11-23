الحكم على روبينيو بالسجن 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

ذكرت وسائل اعلام ايطالية الخميس أن محكمة ايطالية حكمت على الدولي البرازيلي روبينيو، مهاجم ميلان الايطالي وريال مدريد الاسباني لكرة القدم سابقا، بالسجن تسع سنوات بتهمة اغتصاب شابة البانية مع مجموعة من أصدقائه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2013 عندما كان روبينيو لاعبا في ميلان، واتهمته محكمة في المدينة اللومباردية مع مجموعة من أصدقائه باغتصاب شابة البانية (22 عاما).

وأوضحت صحيفة "كورييري ديللا سيرا" أن روبينيو وخمسة من أصدقائه جعلوا الفتاة تشرب حتى "فقدت وعيها وباتت غير قادرة على المقاومة"، ثم أقاموا معها "علاقات جنسية بالتناوب ولمرات عدة".

ونفى روبينيو ما نسب اليه، ويستطيع ان يطعن في الحكم.

ويلعب روبينيو (33 عاما و100 مباراة دولية) حاليا في البرازيل مع فريق اتلتيكو مينيرو.