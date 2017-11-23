برشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ برشلونة الاسباني الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه يوفنتوس الايطالي سلبا ضمن الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة مساء الاربعاء في تورينو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة مقابل 8 ليوفنتوس و7 لسبورتينغ لشبونة البرتغالي الفائز على اولمبياكوس اليوناني 3-1.

كما ضمن برشلونة صدارة المجموعة، في حين يتعين على فريق السيدة العجوز الانتظار حتى الجولة الاخيرة ليحسم امره.

وفي الجولة الاخيرة، يلتقي برشلونة مع سبورتينغ لشبونة على ملعب كامب نو، في حين يحل يوفنتوس ضيفا على اولمبياكوس.

وكانت المفاجأة جلوس النجم الارجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في حادثة نادرة لا سيما بان فريقه لم يكن قد ضمن تأهله بعد قبل بداية المباراة.

ويستطيع برشلونة من الان التركيز على الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 4 نقاط عن فالنسيا الذي سيلاقيه الاحد المقبل، والاهم بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكاد الجناح البرازيلي السريع دوغلاس كوستا يفتتح التسجيل مبكرا عندما سدد كرة قوية بعد دقيقتين مرت الى جانب القائم ثم اخرى علت العارضة بقليل للارجنتيني باولو ديبالا قبل نهاية الشوط الاول.

في المقابل، كانت اخطر فرضة لبرشلونة تسديدة الكرواتي ايفان راكيتيتش من ركلة حرة مباشرة صدتها العارضة (22).

ودخل ميسي في الدقيقة 56 بدلاً من جيرار ديليفو لكنه لم ينجح في ايجاد الثغرة في دفاع يوفنتوس الذي غاب عنه قطبه جورجي كييليني وحل بدلاً منه المغربي المهدي بنعطية. في حين كاد ديبالا يخطف فوزاً قاتلا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما سدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس الالماني اندريه مارك تير شتيغن ببراعة.