شاهد .. عودة مذهلة من إشبيلية تؤجل صعود ليفربول لدور 16

سجل جويدو بيزارو لاعب اشبيلية هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل عودة رائعة لفريقه عقب تأخره بثلاثة أهداف ليتعادل 3-3 أمام ليفربول الثلاثاء في مواجهة في غاية الإثارة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ليفربول على وشك ضمان التأهل لدور 16 لأول مرة منذ عام 2009 لكن بيزارو سجل إثر ركلة ركنية خلال الوقت بدل الضائع ليؤجل تحقيق الفريق الانجليزي لهدفه.

وكان ساديو ماني قد هز الشباك بضربة رأس بين هدفي روبرتو فيرمينو ليتقدم الضيوف بنتيجة 3-صفر في غضون 30 دقيقة. لكن اشبيلية عدل تأخره منذ بداية الشوط الثاني.

وسجل وسام بن يدر هدفين قبل أن يسجل بيزارو هدف التعادل قبل النهاية بقليل.

وتركت هذه النتيجة ليفربول في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما يأتي اشبيلية في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.

ويحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد ست نقاط عقب تعادله 1-1 مع ماريبور في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.