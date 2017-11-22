شاهد.. الريال يسحق أبويل القبرصي بسداسية ويتأهل لدور الـ16

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الساحق على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 6 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة لدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فاز توتنهام الإنجليزي على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2/1.

وتصدر توتنهام المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة يليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد عشر نقاط ليلحق النادي الملكي بتوتنهام في دور الستة عشر، ثم يأتي دورتموند وابويل نيقوسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ولعب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة دور البطولة في الفوز الساحق للريال بعد أن سجل كل منهما هدفين.

وتقدم الكرواتي لوكا مودريتش بهدف للريال في الدقيقة 23 ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتبعه ناتشو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41 ثم عاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له والرابع للنادي الملكي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تكفل رونالدو بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 49 و52 ليرفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 113 هدفا.

ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه دورتموند إلى الفوز 2 /1.

وتقدم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بهدف لدورتموند في الدقيقة 35 ثم أدرك هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 49 وتكفل الكوري الجنوبي سون هيونج مين بتسجيل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 76.

وتواصلت بذلك المسيرة المخيبة للآمال لدورتموند هذا الموسم تحت قيادة مدربه بيتر بوس حيث خسر الفريق للمرة الثالثة في دوري الأبطال مقابل تعادلين دون ان يحقق أي فوز كما خسر الفريق أربع مرات في آخر خمس مباريات في البوندسليجا.

وعلى ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم" كاد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتقدم بهدف للريال بعد مرور دقيقة واحدة من البداية بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من كريم بنزيمة ليسدد كرة قوية ولكن ناوزيت بيريز جونزاليس حارس ابويل أمسك الكرة على مرتين لكنه سقط مصابا بعدها وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يعود للمشاركة.

ووصل الريال بهجمة جديدة لمرمى أصحاب الأرض عبر تمريرة رائعة من لوكا مودريتش إلى رونالدو ولكن جونزاليس دافع عن مرماه ببسالة للمرة الثانية.

وكان رونالدو قريبا من افتتاح التسجيل عبر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 21 ولكن تصويبته القوية مرت مباشرة بجوار الشباك.

وتقدم مودريتش بهدف للريال في الدقيقة 23 عبر تسديدة صاروخية من على خط منطقة الجزاء بعدما تهيأت له الكرة من دفاع ابويل ليسدد بشكل مباشر إلى داخل الشباك.

وشن ابويل أول هجمة على مرمى الريال في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس قوية من رونالد سالاي لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وفي الدقيقة 39 سجل بنزيمة الهدف الثاني للريال بعدما تلقى تمريرة ذكية من توني كروس داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك معلنا عن هدفه الاول في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول سجل ناتشو الهدف الثالث للريال إثر ضربة ركنية هيأها رافاييل فاران برأسه وأكمل ناتشو الكرة إلى داخل المرمى.

وتمكن بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني له والرابع للنادي الملكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إثر هجمة مرتدة سريعة تبادل خلالها بنزيمة التمرير مع رونالدو قبل أن تصل له الكرة أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل هدوء في الشباك.



وبعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل رونالدو الهدف الخامس للريال عبر ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من البرازيلي مارسيلو.

وكان رونالدو قريبا من تسجيل الهدف السادس للريال في الدقيقة 52 بعدما تبادل التمرير مع بنزيمة قبل أن يسدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني له والسادس للنادي الملكي في الدقيقة 54 بعدما استخلص بنزيمة الكرة من دفاع ابويل ومرر داخل منطقة الجزاء إلى زميله البرتغالي الذي لم يجد أي معاناة في هز الشباك الخالية.

وكاد ماركو اسينسيو أن يسجل سابع أهداف ريال مدريد في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن جونزاليس حارس ابويل تصدى للكرة بصعوبة.

واهدر لاعبو الريال العديد والعديد من الفرص المحققة في أخر ربع ساعة لينتهي اللقاء بفوزهم بستة أهداف دون رد.