حقيقة انتقال الفرعون محمد صلاح إلى ريال مدريد

تداول العديد من المواقع الرياضية خلال الأيام الماضية أخبارا عن اهتمام ريال مدريد الإسباني، بضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى النادي الملكي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن نادي ريال مدريد يتابع باهتمام نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد الأداء اللافت الذي قدمه الفرعون مع "الريدز".

وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع صلاح ليشغل مكان النجم الويلزي غاريث بيل، الذي اقترب من مغادرة الريال باتجاه أحد أندية الدوري الإنجليزي.

واعتلى صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ9 أهدف، متقدما بفارق هدف عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والبلجيكي روميلو لوكاكو، وهاري كين، والإسباني ألفارو موراتا، ولكل منهم 8 أهداف.

وأحرز صلاح 4 أهداف في آخر مباراتين مع ليفربول، ليقوده إلى مواصلة الصحوة، والتقدم على سلم ترتيب البريميرليغ إلى المركز الخامس بـ22 نقطة، ما جعله محط أنظار كبرى أندية أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد.

بدورها سلطت صحيفة "آس الإسبانية" الضوء على تغريدة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة المصري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد تغنى بمحمد صلاح، وتوقع انتقاله لريال مدريد في الفترة المقبلة.

ويمر الفريق الملكي بأزمة على المستوى الهجومي، لاسيما وأن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدفا وحيدا ببطولة الدوري الإسباني حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز، سيقف عائقا أمام أي ناد يرغب في ضم صلاح خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التألق الكبير للفرعون المصري، ورغم ذلك فإن الفرق الإسبانية ستحاول الظفر بخدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.