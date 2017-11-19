رونالدو "ينفجر" بعد مباراة أتلتيكو

جاء التعادل السلبي أمام أتلتيكو مدريد، السبت، في قمة المرحلة 12 بالدوري الإسباني، ليدفع ريال مدريد خطوة أخرى بعيدا عن الحفاظ على لقبه، بعدما ابتعد بفارق 10 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر بعد 12 جولة.

وبينما واصل الملكي عروضه المخيبة هذا الموسم، لم تكن حال نجمه كريستيانو رونالدو أفضل كثيرا، إذ عجز مجددا عن هز الشباك وبقي رصيده مجمدا عند هدف واحد هذا الموسم.

لكن مشاهد ما بعد المباراة التي جرت بملعب "واندا متروبوليانو" بدت أكثر إثارة حسب تقارير صحفية إنجليزية، لاسيما من قبل "الدون" الذي لم ينجح في كبت غضبه، وفقا لسكاي نيوز.

ووفقا لصحيفة "صنداي إكسبريس" فإن رونالدو أطلق العنان لغضبه من النتيجة على رفاقه اللاعبين، متهما إياهم بعدم الولاء الكافي للفريق.

كما تحدث رونالدو بغضب عن استحالة الاحتفاظ باللقب إذا استمر اللاعبون على هذا المنوال من التراجع، وفق الصحيفة.