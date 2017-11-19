آمال ريال في اللقب تتراجع بعد قمة مدريد

تلقى ريال مدريد حامل اللقب ضربة أخرى في سباق دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع اتليتيكو مدريد في أول مباراة قمة باستاد واندا ميتروبوليتانو" السبت".

وحصل اتليتيكو على فرصة خطيرة للتسجيل قبل مرور ثلاث دقائق عندما لعب مارسيلو تمريرة سيئة للخلف لينطلق صاحب الأرض للهجوم ووصلت الكرة إلى انخيل كوريا الذي سدد خارج المرمى من وضع انفراد بالحارس كيكو كاسيا.

وجاءت أفضل فرصة لريال مدريد بعد تحرك بين كريستيانو رونالدو وتوني كروس لتصل الكرة إلى اللاعب الألماني الذي سدد كرة خارج المرمى.

وكان يمكن ملاحظة المنافسة الشديدة بين الغريمين خلال المباراة عندما سدد كوريا الكرة في وجه كريم بنزيمة عندما كان المهاجم الفرنسي على الأرض أو حين تدخل ستيفان سافيتش بقوة ضد كروس.

وقرب نهاية الشوط الأول اصطدمت قدم لوكاس هرنانديز بوجه سيرجيو راموس عندما كان يحاول قائد ريال مدريد لعب الكرة بالرأس وهي لعبة كان يمكن أن تؤدي لركلة جزاء لصالح الفريق الضيف وتسببت في خروج راموس بين الشوطين بسبب كسر في الأنف.

وحرم الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد البديل كيفن جاميرو مهاجم اتليتيكو من هز الشباك عندما سدد مواطنه الفرنسي الكرة من فوق الحارس كاسيا لكن المدافع أبعدها بضربة رأس قبل أن تعبر خط المرمى بينما على الجانب الآخر أنقذ يان أوبلاك فرصتين قرب النهاية من رونالدو وكروس.

وترك أول تعادل سلبي في قمة مدريد منذ مايو ايار 2005 ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة متساويا مع اتليتيكو ويبتعد الفريقان بعشر نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 3-صفر على ليجانيس.

ويمكن لبلنسية أن يتقدم بفارق ست نقاط على ناديي مدريد ويقلص الفارق مع برشلونة لأربع نقاط لو فاز على اسبانيول غدا الأحد.