ثنائية سواريز تقود برشلونة للفوز على ليغانيس

أنهى الاوروغوياني لويس سواريز صيامه وسجل هدفين ليقود برشلونة المتصدر إلى الفوز على مضيفه ليغانيس 3-صفر، السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل سواريز هدفا في كل شوط (28 و60)، قبل ان يضيف زميله لاعب الوسط البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في نهاية اللقاء (90).

وحقق برشلونة فوزه الحادي عشر في 12 مباراة، ليرفع رصيده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن فالنسيا الثاني الذي يحل الاحد على اسبانيول، فيما يلعب غريمه ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب (23 نقطة) في وقت لاحق مع جاره اللدود اتلتيكو مدريد الرابع.