زيدان يتحدث عن تطورات الخلاف بين راموس ورونالدو

نفى المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان وجود أي خلاف بين قائد الفريق سيرخيو راموس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عشية مواجهة الدربي ضد الجار اللدود اتلتيكو مدريد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

ويدخل الجاران إلى هذه المواجهة وهما يتخلفان بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، لكن اتلتيكو لم يتلق اي هزيمة حتى الآن، في حين أن رجال زيدان سقطوا مرتين وتعادلوا مرتين، فيما حققوا 7 انتصارات.

وتذمر رونالدو في وقت سابق من الشهر الحالي، معتبراً أن ريال ارتكب خطأ بتخليه عن المهاجم الفارو موراتا "تشلسي الإنجليزي" وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز "بايرن ميونيخ الألماني" ومواطنه قلب الدفاع بيبي "بشكتاش التركي"، لأن هذه الخطوة جعلت النادي الملكي، الفائز في 2017 بلقبي الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا، يفتقد الى لاعبي الخبرة.

ولم يمر ما صدر عن رونالدو مرور الكرام عند راموس الذي اعتبر هذا الكلام "انتهازيا"، ما دفع صحيفة "ماركا" الرياضية الى الحديث هذا الأسبوع عن ارتفاع حدة التوتر بين الركيزتين الأساسيتين لفريق زيدان الذي علق الجمعة على هذا الموضوع بالقول "الأمر الجيد هو أنه بإمكاني القول بحق أني أملك لاعبين سيدخلان تاريخ هذا النادي بشخص سيرخيو وكريستيانو".

وأكد "الاثنان يعلمان ما هو على المحك، وهما يحترمان بعضهما كثيرا. أنهما شخصان ذكيان. حققا الكثير معا، فازا بالكثير معا وإذا كان تفكير أحدهما مختلفا عن الآخر بين الفينة والأخرى، وهذه ليست مشكلة. لكل رأيه الخاص. الأمر الأهم بأن الأمور تحل في الداخل "النادي"، وكل الأمور تحل. ليست هناك مشكلة بين كريستيانو وسيرخيو".

وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة لوضع ريال أمام المزيد من الضغط في حال فوزه السبت خارج قواعده على ليغانيس قبل مباراة دربي التي تجمع ناديي العاصمة للمرة الأولى على ملعب اتلتيكو الجديد "واندا متروبوليتانو".

وحاول زيدان تخفيف الضغط عن لاعبيه بالتأكيد أن مباراة "السبت" ليست مصيرية لفريقه، مضيفا "لن يتغير اي شيء في حال فوز برشلونة "في وقت سابق على ليغانيس". نحن ندرك ما علينا فعله. يتوجب علينا أن نؤدي بشكل جيد وأن نلعب باندفاع كامل لتسعين دقيقة".

ويعاني رونالدو في الدوري هذا الموسم ما انعكس على نتائج فريقه، إذ اكتفى النجم البرتغالي بهدف واحد في سبع مباريات خاضها حتى الآن، لكن من المتوقع أن يقدم أداء جيدا أمام اتلتيكو، إذ اعفي من المشاركة مع بلاده بعدما رزق بطفله الرابع.