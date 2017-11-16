10 مفارقات تاريخية في مونديال روسيا

اكتمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2018، الخميس، حين باتت بيرو الدولة رقم 32 التي تنجح بالتأهل، وبات مؤكدا أن يحمل مونديال روسيا مفارقات تاريخية، بعضها يحدث للمرة الأولى، وبعضها أرقام قياسية مستمرة لعشرات الأعوام.

وفيما يلي 10 مفارقات سيحملها المونديال رقم 21 الصيف المقبل:

أول مشاركة

دولتان ستشاركان للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، هما أيسلندا وبنما. واقتربت أيسلندا وبنما كثيرا من التأهل في الأعوام الماضية، لكنهما كانا يفشلان في الأمتار الأخيرة.

أيسلندا وبنما حققتا التأهل المباشر أخيرا قبل أسابيع، في إنجاز تاريخي قد يرسم صورة نجاح كروي لأعوام مقبلة.

حضور مستمر

البرازيل تشارك في البطولة رقم 21، وهي المنتخب الوحيد تاريخيا، الذي لم يغب عن أي بطولة لكأس العالم، منذ انطلاقها عام 1930.

ومن جة أخرى، لم تفشل ألمانيا في التأهل أبدا، لكن الاتحاد الدولي لم يقم بدعوتها في مونديال 1930، كما حظر عليها المشاركة في مونديال البرازيل عام 1950، بسبب تبعات الحرب العالمية الثانية.

7 أبطال

يشارك في كأس العالم الصيف المقبل 7 أبطال سابقين، هم منتحبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي من أميركا الجنوبية، وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا من أوروبا.

سيطرة أديداس

بالإضافة إلى كونها الراعي الرئيسي للمونديال، تسيطر شركة أديداس الألمانية لصناعة المنتجات الرياضية على رعاية النسبة الأكبر من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وسيرتدي 12 منتخبا من أصل 32 قمصان أديداس خلال البطولة، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالشركات المنافسة.

هجوم الفايكنغ

للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، تشارك 3 منتخبات إسكندنافية سويا، وذلك بعد تأهل منتخبات السويد والدنمارك وأيسلندا.

كما تعد هذه المرة الثانية فقط التي يشارك فيها الغريمان السويد والدنمارك معا في بطولة واحدة، إذ تواجدا سويا مرة واحدة فقط في السابق في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

مشاركة عربية تاريخية

للمرة الأولى تاريخيا، يمثل العرب 4 منتخبات في كأس العالم.

وتأهلت مصر وتونس والسعودية والمغرب للمونديال بعد تقديم أداء رائع خلال التصفيات. وقد تضع القرعة منتخبين عربيين في مجموعة واحدة، كما فعلت في مونديالي 1994 و2006.

البرازيل تشارك في البطولة رقم 21، وهي المنتخب الوحيد تاريخيا، الذي لم يغب عن أي بطولة لكأس العالم، منذ انطلاقها عام 1930.

ومن جة أخرى، لم تفشل ألمانيا في التأهل أبدا، لكن الاتحاد الدولي لم يقم بدعوتها في مونديال 1930، كما حظر عليها المشاركة في مونديال البرازيل عام 1950، بسبب تبعات الحرب العالمية الثانية.

غياب الآتزوري

ستشهد البطولة غيابا تاريخيا لمنتخب إيطاليا، وهو غياب لم تعرفه أجيال تعودت على رؤية الآتزوري في المونديال.

وكان مونديال السويد 1958 آخر بطولة لم يشارك بها المنتخب الإيطالي.

وللمفارقة، كانت السويد نفسها مسؤولة عن إخراج المنتخب الإيطالي من تصفيات هذا العام بعد هزيمتها بالملحق، فهل هي بداية "عقدة السويد" لدى الطليان؟

وعكة العم سام

ومن المنتخبات الأخرى التي تعودت على المشاركة في كأس العالم بصورته الحديثة، منتخب الولايات المتحدة.

ولم تغب الولايات المتحدة عن المونديال أبدا منذ مشاركتها في نسخة 1990 في إيطاليا.

عودة الإنكا بعد غياب

حقق منتخب بيرو أقوى عودة للمونديال، بعد غياب طويل دام 36 عاما، منذ آخر مشاركة عام 1982. وتعد مدة الغياب هذه الأطول بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018.

واتهمت بيرو بالتواطؤ مع الأرجنتين في مونديال 1978، بعدما تلقت هزيمة عريضة (0-6)، ما ساعد أصحاب الدار في التأهل إلى النهائي على حساب البرازيل، فكيف ستكون مشاركة فريق أحفاد "الإنكا" في 2018؟

سيطرة أوروبية

من المفارقات التاريخية سيطرة المنتخبات الأوروبية على البطولات التي تقام على أراض أوروبية، وهي الحالة التي قد تتكرر في مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا.

ولم يسبق لفريق غير أوروبي تحقيق اللقب على أرض أوروبية سوى مرة واحدة، كانت عام 1958 في السويد، عندما قاد المراهق بيليه منتخب البرازيل لإحراز لقب تاريخي.