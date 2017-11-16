بيرو تكمل عقد المتأهلين لمونديال روسيا 2018

اكتمل عقد المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال روسيا 2018، الخميس، بتأهل بيرو على حساب نيوزيلندا في ملحق التصفيات بين القارات.

وأصبحت بيرو آخر المتأهلين لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما أحرز جيفرسون فارفان وكريستيان راموس هدفين لتفوز 2-صفر على نيوزيلندا في إياب الملحق العالمي للتصفيات الليلة الماضية.

وتعادل المنتخبان بدون أهداف في مباراة الذهاب في ولنجتون السبت الماضي لكن بيرو تقدمت في الدقيقة 27 عندما هز فارفان الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وأشركت نيوزيلندا كريس وود في الشوط الثاني في محاولة لتسجيل هدف ربما يساعدها على التأهل ونجحت سلسلة من التمريرات الطويلة إلى مهاجم بيرنلي فارع الطول في الضغط على بيرو بعد استئناف اللعب.

لكن نيوزيلندا لم تستغل سيطرتها المؤقتة على اللعب إذ ضاعف راموس من تقدم بلاده في الدقيقة 64 بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية.

وتحتل بيرو، التي لم تبلغ النهائيات منذ 1982، المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) وستكون في المستوى الثاني في القرعة التي ستقام في الأول من ديسمبر في موسكو.