نكسة المونديال تطيح بمدرب ايطاليا

قرر اتحاد الكرة الإيطالي اليوم الأربعاء إقالة جيامبييرو فينتورا، مدرب منتخب إيطاليا، من منصبه، عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام القادم، بعد الخسارة أمام منتخب السويد في الملحق الأوروبي المؤهل للنهائيات.

في المقابل، لايعتزم كارلو تافيكيو ،رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاستقالة من منصبه،ورغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها حاليا بسبب مطالبته بتقديم استقالته، في أعقاب إخفاق المنتخب الإيطالي، حسبما أفادت وكالة (آنسا) الإيطالية للأنباء اليوم.

ونقل عن داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين، قوله "إن تافيكيو أبلغنا أنه لا ينوي التقدم باستقالته. (لكن) من المستحيل بدء حقبة جديدة بدون اجراء انتخابات جديدة".

ويتعرض تافيكيو لحملة عنيفة في ظل مطالبة الجماهير والنقاد الإيطاليين له بتقديم استقالته.

وهذه هي المرة الأولى التي يعجز خلالها المنتخب الإيطالي، الفائز بلقب كأس العالم في أربع مناسبات، عن التأهل للمونديال منذ عام 1958.