احتفل لاعبوا المنتخب السويدي بطريقة جنونية عقب تأهلهم إلى مونديال روسيا 2018، بعد عبورهم المنتخب الإيطالي بنتيجة المبارتين في التصفيات النهائية المؤهلة.
واحتفل لاعبوا المنتخب السويدي على أرضية ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية بالرقص، والهجوم على الأستوديو التحليلي لقناة "يورو سبورت" الذي كان بالقرب من أرضية الملعب.
ليحطم لاعبوا المنتخب السويدي الأستوديو وسط ذهول صحفيي القناة، قبل انقطاع البث.
فيديو.. تحطيم استوديو فرحة بالمونديال!https://t.co/D1ZW1XOI9n#كأس_العالم— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 14, 2017
#ايطاليا_السويد #روسيا_2018 pic.twitter.com/2hqkzN5WGG