مفاجأة .. بيل يكلف الريال مليون دولار كل مباراة

بات المهاجم الويلزي غاريث بيل عبئا ماليا على نادي ريال مدريد الإسباني، إذ إنه يكلفه أكثر من مليون دولار في كل مباراة، لكن النادي الإسباني لا يستفيد من جهود بيل بسبب إصاباته المتكررة.

وذكرت الأنباء أن بيل (28 عاما) أصيب للمرة الـ 19 على التوالي منذ انضمامه إلى النادي الملكي قبل 4 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الأحد، ويبدو هذا الرقم يبدو كبيرا خلال فترة قصيرة.

وانضم بيل إلى ريال مدريد في عام 2013 قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو ( 116 مليون دولار)، ما يجعله الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

وفصلت الصحيفة الإسبانية في تكلفة بيل: إنه يكلف عمليا ريال مدريد مليونا و236 ألف دولار أميركي في كل مباراة، وكان راتبه السنوي 21 مليون دولار في المواسم الثلاثة الأولى ثم ارتفع في السنة الأخيرة إلى 25 مليون دولار. وكل دقيقة يلعبها غاريث بيل تكلف النادي 15 ألف دولار.

ومع الإصابات لم يلعب بيل سوى 55 في المئة من الوقت الذي يتوقعه النادي الإسباني.

ورغم النفقات الباهظة كانت النتائج التي حققها بيل باهتة، حتى أن مدرب الفريق زين الدين زيدان أصبح مستاء من وجوده وطالبه في سبتمبر الماضي بتحسين أدائه وأخذ الأمور بجدية أكثر.

وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز راهن على اللاعب الويلزي باعتباره خليفة للنجم كريستيانو رونالدو، لكن لا يبدو ذلك صحيحا.