تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا حتى الآن

في ما يأتي لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان:

- أوروبا

روسيا (البلد المضيف)، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، صربيا، بولندا، انكلترا، إسبانيا، بلجيكا، ايسلندا.

- آسيا

السعودية، ايران، اليابان، كوريا الجنوبية.

- أميركا الجنوبية

البرازيل، الاوروغواي، الأرجنتين، كولومبيا.

- افريقيا

نيجيريا، مصر، السنغال، تونس، المغرب.

- كونكاكاف

المكسيك، كوستاريكا، بنما.

ويقام في نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل ملحقان دوليان بين نيوزيلندا والبيرو (أوقيانيا-أميركا الجنوبية)، واستراليا وهندوراس (آسيا-كونكاكاف)، إضافة الى الملحق الأوروبي بين السويد وايطاليا (1-صفر ذهابا)، وكرواتيا واليونان (4-1 ذهابا)، سويسرا وإيرلندا الشمالية (1-صفر ذهابا)، والدنمارك وإيرلندا.