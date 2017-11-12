تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا حتى الآن

في ما يأتي لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان:
- أوروبا
روسيا (البلد المضيف)، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، صربيا، بولندا، انكلترا، إسبانيا، بلجيكا، ايسلندا.
- آسيا
السعودية، ايران، اليابان، كوريا الجنوبية.
- أميركا الجنوبية
البرازيل، الاوروغواي، الأرجنتين، كولومبيا.
- افريقيا
نيجيريا، مصر، السنغال، تونس، المغرب.
- كونكاكاف
المكسيك، كوستاريكا، بنما.
ويقام في نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل ملحقان دوليان بين نيوزيلندا والبيرو (أوقيانيا-أميركا الجنوبية)، واستراليا وهندوراس (آسيا-كونكاكاف)، إضافة الى الملحق الأوروبي بين السويد وايطاليا (1-صفر ذهابا)، وكرواتيا واليونان (4-1 ذهابا)، سويسرا وإيرلندا الشمالية (1-صفر ذهابا)، والدنمارك وإيرلندا.