راموس لرونالدو: أنت انتهازي

انتقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، زميله كريستيانو رونالدو بعد تصريحات الأخير عن نشاط فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، معتبراً أن النجم البرتغالي انتهز الفرصة لإطلاق سهام انتقاداته تجاه النادي.

وكان رونالدو قد انتقد إدارة ريال مدريد واللاعبين الشباب عقب الخسارة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا 1-3 قائلاً بأن الإدارة استبدلت اللاعبين المهمين أمثال بيبي وخاميس رودريغيز بآخرين لا يملكون أي خبرة، في إشارة إلى تعاقد ريال مدريد مع الشباب داني سيبايوس ويورينتي وثيو هيرنانديز.

وقال راموس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": أختلف مع رونالدو حول ما قاله، بل أعتقد أنه انتهز الفرصة لإبداء رأيه عقب الخسارة أمام توتنهام، أنا أضع اللوم على الإصابات التي ضربت صفوف الفريق فقط..

وزاد: لا أعتقد أن ريال مدريد يفتقد لاعباً رحل عنه، ولو كان ذلك حقيقة لما حققنا كأسي السوبر الأوروبي والإسباني مطلع الموسم، وأنا متأكد أننا سنكون أقوى عندما يعود المصابون إلى الملعب.

وأضاف اللاعب الدولي الإسباني: صحيح أن قائمة ريال مدريد شهدت بعض التغييرات هذا الموسم، لكن علينا إنصاف الوافدين الجدد، فبعضهم يضيف للمجموعة، والبعض الآخر لديه أدوار مختلفة.

وتخلص ريال مدريد من المدافع البرتغالي بيبي لمصلحة بيشكتاش التركي، وأعار خاميس رودريغيز لمدة موسمين إلى بايرن ميونخ الألماني، كما باع عقد الإسباني ألفارو موراتا لتشيلسي اللندني مقابل 65 مليون جنيه أسترليني.

وسبق أن كشفت تقارير صحافية إسبانية عن وجود معارضة في غرفة ملابس ريال مدريد ضد أفضل لاعب في العالم يتزعمها الإسباني إيسكو، إلى جانب الشاب ماركو أسينسو والجناح لوكاس فاسكيز، بسبب ما اعتبروه غرور كريستيانو رونالدو وعنجهيته.