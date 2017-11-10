سويسرا تهزم أيرلندا الشمالية بركلة جزاء مثيرة في ذهاب ملحق المونديال

استفادت سويسرا من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها ريكاردو رودريجيز لتفوز 1-صفر على مضيفتها أيرلندا الشمالية اليوم الخميس في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وألجمت الصدمة منتخب أيرلندا الشمالية بعدما احتسب الحكم أوفيديو هيتجان ركلة جزاء بعدما استدار كوري إيفانز للتصدي لتسديدة مباشرة من شيردان شاكيري من مدى قريب.

وبدا أن الكرة اصطدمت بكتف إيفانز وحتى إذا كانت لمست الجزء العلوي من الذراع فانه لم يكن متعمدا.

وتجاهل رودريجيز صفارات الجماهير صاحبة الأرض وأودع الكرة بهدوء في الشباك بعدما خدع الحارس مايكل مكجوفرن ووضعه في زاوية والكرة في الاخرى في الدقيقة 58 ليمنح سويسرا أفضلية قبل مباراة العودة في بازل يوم الاحد المقبل.