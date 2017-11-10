صورة.. الكشف عن كرة مونديال روسيا 2018

كشفت شركة "أديداس" العالمية للملابس الرياضية، النقاب عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

ظهر إصرار "أديداس" على معانقة الماضي، في تصميمات خط إنتاجها الجديد، وهو ما ظهر في تصميم الكرة الجديدة المشابه لتصميم كرة أول كأس عالم صنعت في 1970.

وأطلقت "أديداس" اسم "تيلستار 18" على الكرة، وهو نفس الاسم الذي أطلقته على كرتي بطولتي المكسيك 1970 وألمانيا الغربية 1974.

وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

وستحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.