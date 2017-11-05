تشيلسي ينتزع فوزاً ثميناً من مانشستر يونايتد

واصل تشيلسي صحوته في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الحادية عشرة للبطولة أمس الأحد.

ورفع تشيلسي (حامل اللقب) رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف يونايتد، صاحب المركز الثاني، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، ليبتعد بفارق ثماني نقاط كاملة عن جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر).

وتقمص المهاجم الإسباني ألفارو موراتا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 55 من ضربة رأس رائعة، ليوجه الفريق الأزرق ضربة قوية لآمال يونايتد في المنافسة على صدارة المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها بعد غياب دام أربعة مواسم.

بتلك النتيجة، أعاد تشيلسي البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارة الفريق الموجعة صفر / 3 أمام مضيفه روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

اتسمت بداية المباراة بالسخونة، حيث سنحت أول فرصة في اللقاء لمصلحة تشيلسي، عندما سدد نجولو كونتي قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، على يسار الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى يونايتد، الذي أمسك الكرة بثبات.

وأحرز فيل جونز مدافع يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، بعدما حاول إبعاد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق ماركوس ألونسو، ولكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بسبب تعرض المدافع الانجليزي للدفع من قبل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

حاول مانشستر يونايتد مبادلة تشيلسي الهجمات، ومن أول هجمة منظمة للفريق الأحمر، كاد لاعبه ماركوس راشفورد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق أشلي يونج، ليسدد ضربة رأس، في حراسة مدافعي تشيلسي، ولكنها افتقدت للدقة لتعلو العارضة بقليل.

عاد تشيلسي لفرض سيطرته على مجريات اللقاء، حيث أضاع تيموي باكايوكو فرصة محققة في الدقيقة 12، عقب تلقيه تمريرة عرضية من الناحية اليمنى مرت من موراتا، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، لتمر الكرة بعيدة عن القائم الأيسر.

واصل باكايوكو تحركاته المزعجة لدفاع يونايتد، حيث سدد من خارج المنطقة في الدقيقة 13، على يسار دي خيار، الذي أبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وبعد مرور ثلاث دقائق، أهدر البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة ليونايتد ،بعدما سدد قذيفة زاحفة من على حدود المنطقة على يمين مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، الذي تصدى للكرة بنجاح.

في المقابل، توغل إيدين هازارد بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد قذيفة هائلة من داخل المنطقة في الدقيقة 19 على يمين دي خيا، الذي ارتدت الكرة من يده، لتتهيأ أمام الإسباني سيسك فابريجاس، الذي وضع الكرة برأسه ولكن هزت الشباك من الخارج.

ورد يونايتد بفرصة محققة في الدقيقة 22 عن طريق نيمانيا ماتيتش، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ولكنه وضع الكرة ضعيفة في يد كورتوا، فيما سدد موراتا من على حدود المنطقة في الدقيقة 31، لكن الكرة ذهبت لأحضان دي خيا.

وطالب لاعبو تشيلسي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعدما تعرض موراتا للإعاقة من قبل كريس سمولينج مدافع يونايتد داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وكاد الدنماركي أندرياس كريستينسن أن يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 40، بعدما تابع ركلة ركنية من الناحية اليسرى، ولكنه سدد ضربة رأس غير متقنة علت العارضة بقليل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حافظ تشيلسي على أدائه الهجومي في الشوط الثاني، حيث سدد هازارد في الدقيقة 53 ،ولكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها دي خيا بثبات.

ولم يمر سوى دقيقتين حتى أحرز موراتا هدفا لمصلحة تشيلسي.

وتابع المهاجم الإسباني تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق مواطنه سيزار ازبيليكويتا، ليسدد ضربة رأس رائعة، في حراسة مدافعي يونايتد، واضعا الكرة على يسار دي خيا، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تحتضن شباكه.

دفع البرتغالي جوزيه مورينيو بتبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 63،بنزول أنتوني مارسيال ومروان فيلايني بدلا من هنريخ مخيتاريان وفيل جونز، ليرد تشيلسي بتبديله الأول بنزول أنطونيو روديجير بدلا من ديفيد زاباكوستا.

بدأ يونايتد الدخول لأجواء المباراة مرة أخرى، حيث تابع أندير هيريرا كرة مرتدة عن طريق الخطأ من دفاع تشيلسي، ليسدد مباشرة من خارج المنطقة، ولكن الكرة مرت بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 68.

عاد تشيلسي لفرض سيطرته على المباراة مجددا، حيث أضاع باكايوكو فرصة محققة للفريق اللندني في الدقيقة 75، عندما استخلص الكرة من فيلايني، لينطلق بها مراوغا الدفاع، قبل أن يسدد من على حدود المنطقة، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وقاد هازارد هجمة عنترية لتشيلسي بعدها بدقيقة واحدة، حيث توغل بالكرة مراوغا أكثر من مدافع، قبل أن يسدد من داخل المنطقة على يمين دي خيا الذي تصدى للكرة ببراعة.

أجرى يونايتد تبديله الثالث في الدقيقة 78 بنزول جيسي لينجارد بدلا من أشلي يونج، ليرد تشيلسي بتبديله الثاني بنزول داني درينكووتر بدلا من فابريجاس.

وواصل تشيلسي إهداره للفرص، حيث سدد جاري كاهيل من على حدود المنطقة في الدقيقة 82، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع، لتصل الكرة إلى أحضان دي خيا.

في المقابل، أرسل ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد ، تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 84 إلى فيلايني، الذي لم يستطع اللحاق بالكرة التي خرجت إلى ركلة مرم

وكاد راشفورد أن يدرك التعادل ليونايتد في الدقيقة 87، بعدما تابع كرة مرتدة بطريقة خاطئة من دفاع تشيلسي، ليسدد من خارج المنطقة, ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

دفع الإيطالي أنطونيو كونتي ،مدرب تشيلسي ،بتبديله الثالث في الدقيقة 88 بنزول ويليان بدلا من هازارد.

شدد يونايتد من هجماته في الدقائق الأخيرة بغية إدراك التعادل، وتابع فيلايني تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 90، ليسدد قذيفة من داخل المنطقة على يمين كورتوا، الذي أبعد الكرة باقتدار.

وبينما أضاع موراتا فرصة تعزيز النتيجة لتشيلسي في الوقت القاتل،بعدما أهدر انفرادا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كاد راشفورد أن يحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، حينما سدد تصويبة رائعة من ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالحائط البشري لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، وينتهي اللقاء بفوز مستحق لتشيلسي بهدف نظيف.