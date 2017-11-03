بالفيديو..كيف رد مورينيو على " أغبى"سؤال ؟

أجاب جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، خلال الندوة الصحفية التي سبقت مباراة تشلسي بـ"سخرية" على سؤال أحد الصحفيين، الخميس.

ووفق الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل فإن صحفياً سأل مورينيو قائلا "ما مدى النمو الذي حققه لاعبوك خلال هذه السنة".

فأجاب مدرب يونايتد ساخرا "بالنسبة لراشفورد فنما سنتميترين، أما سكوت فثلاثة سنتميترات".

وخلف الجواب موجة ضحك في قاعة الندوة الصحفية، كما أثار بدوره تعليقات ساخرة على فيسبوك.

وقال أحد المعلقين "أفضل جواب لأغبى سؤال"، فيما ذكر آخر "نفتقد بشدة هذا النوع من الأجوبة". وعبر شخص آخر عن سعادته برؤية مورينيو "سعيد ويضحك"، وفقا لسكاي نيوز.

وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه تشلسي، الأحد، في الجولة 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.