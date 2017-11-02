الفرعون المصري يقترب من إنجاز أوروبي تاريخي

اقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق إنجاز أوروبي تاريخي، مع فريقه الإنجليزي ليفربول، عقب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب أفضل لاعب في الجولة، بعد مساهمته في فوز ليفربول على ضيفه ماريبور السلوفيني بثلاثية نظيفة، الأربعاء، حيث افتتح التسجيل لفريقه بهدف رائع وقدم أداء مميزا طوال اللقاء.

وفي حال توج صلاح رجلا للجولة، فإنه سيكون أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق هذا الإنجاز في 3 من 4 جولات بدور المجموعات.

وصوتت الجماهير لمهاجم منتخب مصر كأفضل لاعب في الجولتين الأولى والثالثة من البطولة، فيما كان اللقب في الجولة الثانية من نصيب مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم.

يشار إلى أن لاعب الجولة يحدد بتصويت الجماهير على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقب انتهاء مباريات كل جولة من دور المجموعات.