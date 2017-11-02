السيتي يقهر عناد نابولي برباعية

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 4 / 2 على مضيفه نابولي، "الأربعاء"، ليشق طريقه بجدارة إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما أصبح نابولي بحاجة إلى معجزة للتأهل للدور الثاني.

ولحق مانشستر سيتي بقافلة المتأهلين إلى الدور لثاني للبطولة، بفوزه الثمين في مباراة الاربعاء بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة، والتي شهدت أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على فينورد روتردام الهولندي 3 / 1 .

وحافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة، وحقق انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار، فيما تجمد رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وظل فينورد في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.