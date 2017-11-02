توتنهام يقسو على ريال مدريد بثلاثية

تعرض ريال مدريد حامل اللقب لواحدة من أسوأ هزائمه الأوروبية بخسارته 3-1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بعدما سجل ديلي آلي هدفين على إستاد ويمبلي ليقود فريقه لدور 16 في دوري الأبطال لكرة القدم اليوم الأربعاء.

دخل الفريقان المباراة وهما متساويان بنفس الرصيد في قمة المجموعة الثامنة لكن توتنهام انفرد بالصدارة الآن بعدما أنهى سلسلة مؤلفة من 30 مباراة لريال بدون هزيمة في دور المجموعات بالمسابقة العريقة.

وضع آلي الفريق اللندني في المقدمة من تسديدة قريبة المدى في الدقيقة 27 ثم ضاعف التقدم بعد دقائق على بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف كريستيان إريكسن الهدف الثالث.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لريال الذي لم يتجنب أول هزيمة في ست مباريات ضد توتنهام لتزداد معاناة فريق المدرب زين الدين زيدان الذي يبتعد بثماني نقاط عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني.

ويملك توتنهام عشر نقاط مقابل سبع لريال مدريد بينما يملك كل من بروسيا دورتموند وأبويل نقطتين نقطتين بعد تعادلهما في ألمانيا اليوم.