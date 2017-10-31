مارادونا يشن هجوماً عنيفاً على سامباولي ويصفه بـ"الدجال"

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا انتقادات حادة لمدرب منتخب "راقصي التانغو" خورخي سامباولي، واصفا إياه بـ"الدجال"، رغم نجاحه في قيادة ليونيل ميسي وزملائه إلى كأس العالم 2018.

وقال مارادونا، في تصريحات نقلتها صحيفة "كلاران" الثلاثاء: "أنا لم أحب يوما الدجالين".

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 1986: "لن أنسى انني حين كنت أحضر نهائي كأس ديفيس (للتنس في نوفمبر 2016)، اتصل بي سامباولي وتحدث عن مشروع مشترك لنادي إشبيلية" الإسباني، الذي كان يتولى تدريبه سامباولي.

وأضاف: "عندما تم استدعاؤه لتدريب المنتخب، نسيني تماما. لن أكون أبدا إلى جانب أشخاص يعتقدون أنهم متفوقون أكثر مما هم عليه"، في إشارة إلى تعيين سامباولي مدربا في صيف السنة الحالية.

وسبق لمارادونا أن درب المنتخب بين 2008 و2010، ووجه في تصريحات سابقة وحالية انتقادات لخيارات سامباولي، لاسيما في المباراة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية ضد الإكوادور (3-1).

وضمنت الأرجنتين عبر ثلاثية ميسي في هذه المباراة، وهي الأخيرة ضمن التصفيات، التأهل إلى مونديال 2018 في روسيا، بعد سلسلة نتائج متواضعة كادت أن تحرمها المشاركة في النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1970.