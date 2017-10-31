"أسوأ خبر" للحالمين بحضور مونديال روسيا

بدأ السباق المحموم من أجل الظفر بغرفة فندقية في روسيا، لحضور مباريات كأس العالم المقرر الصيف المقبل مبكرا، لكن "أخبارا سيئة" لمن يحلم بمؤازرة منتخب بلاده من ملاعب المونديال المرتقب قد تثني الكثيرين عن الفكرة.

فمع تأكد وصول 22 منتخبا، إلى جانب البلد المضيف، وبدء طرح تذاكر المباريات، زاد الإقبال على حجوزات الفنادق في 13 مدينة سوف تستضيف البطولة، مما أدى إلى قفزات "جنونية" في الأسعار وصلت في بعض الأحيان لزيادة قدرها 7 أضعاف السعر العادي.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، وفقا لسكاي نيوز إن سعر الليلة الواحدة للغرفة في فندق "هيلفيتيا" (5 نجوم) في مدينة سان بطرسبرغ على سبيل المثال، سيصل أيام البطولة إلى ما يعادل 770 جنيها إسترلينيا، علما أن سعرها الطبيعي 110 جنيهات فقط.

بينما يقفز سعر الليلة في فندق "أمباسادور" في المدينة ذاتها من 80 إلى 394 جنيها، وفي "تاليون إمبريال" من 197 إلى 630 جنيها.

أما المشجعون "محدودو الدخل" فبإمكانهم استئجار غرفة في فندق 3 نجوم مثل "بالتيا"، حيث ستقفز الأسعار من 40 إلى 117 جنيها في الليلة.

وينطلق مونديال روسيا في 14 يونيو المقبل لمدة 31 يوما بمشاركة 32 منتخبا بينها مصر والسعودية، كما تملك تونس والمغرب فرصة كبيرة للتأهل.