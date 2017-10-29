الريال يخسر من جيرونا ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط

دفع ريال مدريد ثمن تهاونه أمام مضيفه جيرونا، ليفرط في تقدمه بهدف نظيف، ويمنحه انتصارا تاريخيا عليه بهدف مقابل هدفين، اليوم الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، التي شهدت أيضا فوز خيتافي على ضيفه ريال سوسييداد بالنتيجة ذاتها.

وتجمد رصيد الريال (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد جيرونا، الوافد الجديد للمسابقة، إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذا هو الانتصار الثالث له في البطولة هذا الموسم.

وكان جيرونا هو الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكانه الخروج بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد تصدي القائمين لفرصتين مؤكدتين له ، في الوقت الذي ظهر فيه نجوم الفريق الملكي بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، وبدوا وكأنهم أشباحا في ملعب المباراة.

وبادر إيسكو بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 12، قبل أن يقلب جيرونا الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين حملا توقيع كريستيان ستواني وكريستيان بورتوجيس في الدقيقتين 54 و59، ليحقق بذلك انتصاره الأول في تاريخ مواجهاته مع الفريق الأبيض.

ونجح فريق خيتافي في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى فوز ثمين 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم سوسيداد بهدف عن طريق لاعب الوسط الشاب ميكيل اويارزابال في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة ذكية من زميله البلجيكي عدنان يانوزاي داخل منطقة الجزاء لم يجد معها صعوبة في هز الشباك.

ولكن قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة نجح انخل لويس رودريجز في تسجيل هدف التعادل لخيتافي مستغلا تمريرة رائعة من البديل فرانسيسكو بورتيلو حيث تسلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد في الزاوية الضيقة للحارس فيسنتي جوايتا باناديرو.