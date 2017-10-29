ميسي يقود برشلونة لفوز صعب على أتلتيك بلباو

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتزاع فوزا صعبا من مضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1/1 وفوز بلنسية على ديبورتيو ألافيس 2 / 1.

وافتتح ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 36 ليرفع رصيده أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفا ، ثم أضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فالنسيا، أقرب ملاحقيه، وعن ريال مدريد منافسه التقليدي بفارق ثماني نقاط، والذي يمكنه أن يقلص الفارق إذا فاز على جيرونا غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام ليفانتي، الذي يواجه إيبار غدا، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو الذي يواجه ملقه غدا أيضا.

وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم في الدوري حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لبلباو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.