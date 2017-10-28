فيفا تعلن الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم 2018

أعلن المكتب الصحفي للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مجموع الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2018 الصيف القادم.

وجاء في الإعلان أن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم 2018 ستبلغ 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12% عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.

وسيحصل بطل العالم على 38 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، فيما سيكون نصيب المركز الثالث 24 مليونا.

وكل منتخب مشارك في الدور الأول سيحصل على 8 ملايين دولار.

وكل منتخب يتأهل للدور الثاني سيحصل على 12 مليون دولار.

وكل منتخب يتأهل للدور ربع النهائي سيحصل على 16 مليون دولار.

وسيحصل صاحب المركز الرابع على 22 مليون دولار.

وفي مونديال البرازيل كانت قيمة الجوائز 358 مليون دولار، حصل المنتخب الألماني المتوّج بالذهب على 35 مليون دولار، والمنتخب الأرجنتيني الوصيف على 25 مليون دولار، بينما كان نصيب هولندا صاحبة المركز الثالث 22 مليونا.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.