ريال مدريد يضع قدما في ثمن نهائي كأس اسبانيا

بات فريق ريال مدريد على مشارف التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه فوينلابرادا، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري الأسباني، اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

وأحرز ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز هدفي الريال في الدقيقتين 63 و80 من ركلتي جزاء.

واضطر الفريقان للعب بعشرة لاعبين عقب طرد باولو كالديرا لاعب فوينلابرادا وخيسوس فاييخو لاعب الريال في الدقيقتين 79 و89 على الترتيب.

وبات يكفي الريال، الذي خاض مباراة اليوم بدون مجموعة كبيرة من نجومه الأساسيين، الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه، لحجز بطاقة التأهل للدور التالي.

ووضعت أندية ريال سوسييداد وليفانتي ولاس بالماس قدما في دور الستة عشر أيضا.

وفاز ريال سوسييداد 1 / صفر على مضيفه لييدا ايسبورتيو، فيما تغلب لاس بالماس 4 / 1 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، وليفانتي على مضيفه جيرونا بهدفين نظيفين.