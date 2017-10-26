شاهد.. نادٍ إسباني يفضح تصرفات برشلونة في غرفة خلع الملابس

نشر نادي ريال مورسيا الإسباني فيديو على يوتيوب لفضح تصرفات نادي برشلونة في غرف خلع الملابس التي تركوها في حالة فوضى عارمة.

وبحسب الفيديو الذي بثه نادي ريال مورسيا، ترك برشلونة غرفة خلع الملابس مليئة بزجاجات المياه والمشروبات الفارغة، كما تركوا بقايا طعام وفواكه على منضدات الغرفة بشكل غريب للغاية.

واستنكر النادي الإسباني تصرف برشلونة تماما.

وبدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بطريقة مقنعة بفوزه 3-صفر على مورسيا يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور 32 للبطولة.

وخاض الفريق الكتالوني، الذي يسعى للفوز باللقب للعام الرابع على التوالي معادلا الرقم القياسي وللمرة 30 إجمالا، بتشكيلة طرأت عليها الكثير من التغييرات في ظل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز أو القائد اندريس انيستا لكنه لم يبذل رغم ذلك الكثير من الجهد للتغلب على منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.